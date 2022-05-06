Сыгравший в "Зеленом слонике" Пахомов не согласился с причиной запрета фильма

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Главный герой фильма "Зеленый слоник", актер Сергей Пахомов считает, что кинокартина очень важна для детей.
"Этот фильм не был даже юридически засвидетельствован на уровне авторских прав. Это фильм – стихия. Стихии отказали, запретили стихию, запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей, можно сказать. Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее", – приводит "Говорит Москва" слова Пахомова.
Он также назвал комплиментом кинокартине неприятие его некими структурами.
Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил интернет-страницы, на которых размещены фильмы "Зеленый слоник", "Ниндзя-убийца" и "Эксперимент за стеклом".
Как отметили в пресс-службе, в указанных фильмах есть сцены насилия и способы убийства в особо жестокой форме. При этом сайты, на которых они были размещены, не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту, а просмотр их несовершеннолетними может причинить вред их психическому здоровью.
По данным суда, "Зеленый слоник" может вызвать у детей и подростков панику, страх и ужас, так как он содержит сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство.
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