Суд Петербурга запретил фильм "Зеленый слоник" в России

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил интернет-страницы, на которых размещены фильмы "Зеленый слоник", "Ниндзя-убийца", "Эксперимент за стеклом", сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов города.

Как отметили в пресс-службе, в указанных фильмах есть сцены насилия и способы убийства в особо жестокой форме. При этом сайты, на которых они были размещены, не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту, а просмотр их несовершеннолетними может причинить вред их психическому здоровью.

По данным суда, "Зеленый слоник" может вызвать у детей и подростков панику, страх и ужас, так как он содержит сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство.

Ранее суд оштрафовал Google за публикацию клипа Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

Компанию признали виновной по части 4 статьи 13.14 Кодекса об административных правонарушениях ("Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств").