Суд оштрафовал Google за публикацию клипа Моргенштерна с пропагандой наркотиков

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Компанию Google оштрафовали на три миллиона рублей за публикацию на YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по части 4 статьи 13.14 Кодекса об административных правонарушениях ("Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств").

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление статей о действиях Вооруженных сил России на Украине. В частности, причиной такого решения стали статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

TikTok также оштрафовали на два миллиона рублей за пропаганду гомосексуальных отношений. Компанию признали виновной по статье о неудалении информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ.

