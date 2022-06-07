Вышел новый трейлер сериала "Обитель зла"

Видео: YouTube.com/Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер сериала "Обитель зла", премьера которого ожидается 14 июля 2022 года.

Картина покажет превращение людей в зомби после принятия препарата от психических заболеваний.

Главной героиней станет дочь Альберта Вескера, антагониста серии игр Resident Evil. Роль Джейд Вескер исполнит Элла Балински.

В августе 2020 года компания Netflix заказала производство восьми эпизодов сериала.

Ранее компания Lionsgate выпустила первый тизер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", который выйдет в прокат 17 ноября 2023 года. Сюжет развернется за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин и будет сосредоточен на Кориолане Сноу.

