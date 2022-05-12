Режиссер нового "Тора" предупредил о неожиданной любовной линии

Фото: кадр из фильма "Тор: Любовь и гром"; режиссер – Тайка Вайтити; производство – Marvel Studios

Режиссер фильма "Тор: Любовь и гром" Тайка Вайтити предупредил, что не обещает поклонникам любовную линию между персонажами Криса Хемсворта и Натали Портман.

"На бумаге это кажется "кринжовым", но можно показать это в крутом фильме с крутыми персонажами, а также сделать то, чего не хочет ни один фанат супергеройских фильмов – показать, как люди говорят о любви, целуются", – пояснил Вайтити.

Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" запланирована на лето 2022 года, сообщает "Газета.ру".

Ранее вселенная Marvel показала официальный тизер фильма, где Тор после столкновения с Таносом пытается прийти в себя, путешествуя вместе со Стражами Галактики. Он занимается обычными делами, когда появляется Джейн Фостер, которая подняла молот Мьельнир и получила силу Тора.

