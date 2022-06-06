Вышел тизер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"

Видео: youtube.com/Lionsgate Movies

Компания Lionsgate выпустила первый тизер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", который выйдет в прокат 17 ноября 2023 года.

О выходе приквела знаменитой трилогии стало известно в апреле на фестивале CinemaCon. Сюжет развернется за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин и будет сосредоточен на Кориолане Сноу. В основной трилогии Сноу является президентом-тираном Панема.

Тизер не содержит ни кадров из фильма, ни сведений об актерском составе.

Ранее киностудия Marvel Studios показала первый официальный трейлер фильма "Тор: Любовь и гром", премьера которого состоится 6 июня. В главных ролях снялись Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.