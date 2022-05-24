Вышел первый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Видео: YouTube.com/Marvel Entertainment

Киностудия Marvel Studios показала первый официальный трейлер фильма "Тор: Любовь и гром", премьера которого состоится 6 июня.

В главных ролях снялись Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. По сюжету Тор хочет больше отдыхать и путешествовать со Стражами Галактики. Но ему предстоит одолеть злодея Горра.

Marvel Studios до этого показала кадр из фильма "Тор: Любовь и гром". На снимке можно рассмотреть Тессу Томпсон, которая сыграла Валькирию, и Киру Найтли в роли женщины-Тора Джейн Фостер.

Ранее режиссер фильма Тайка Вайтити предупредил, что не обещает поклонникам любовную линию между персонажами Криса Хемсворта и Натали Портман.

