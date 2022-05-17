Фото: twitter.com/DiscussingFilm
Студия Marvel показала новый кадр из фильма "Тор: Любовь и гром".
На снимке можно рассмотреть Тессу Томпсон, которая сыграла Валькирию, и Киру Найтли в роли женщины-Тора Джейн Фостер. Предположительно, героини присутствуют на совете богов.
Ранее режиссер фильма "Тор: Любовь и гром" Тайка Вайтити предупредил, что не обещает поклонникам любовную линию между персонажами Криса Хемсворта и Натали Портман.
До этого студия Marvel показала официальный тизер фильма, где Тор после столкновения с Таносом пытается прийти в себя, путешествуя вместе со Стражами Галактики. Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" запланирована на лето этого года.
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