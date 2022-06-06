В Disney показали Малыша Грута из мультсериала по "Стражам Галактики"

Фото: twitter.com/Disney

Студия Disney показала изображение Малыша Грута, который станет главным героем мультсериала "Я Грут" по мотивам серии фильмов о команде супергероев Стражи Галактики. Об этом сообщает "Газета.ру".

Грут изображен отдыхающим под автомобильным ароматизатором в виде пальмы. Рядом с ним нарисованы два одинаковых персонажа, которые ранее не появлялись в истории.

Малыша Грута в мультсериале озвучит Вин Дизель. Он же подарил персонажу голос в оригинальных фильмах.

"Я Грут" начнет выходить на стриминговой платформе Disney+ с 10 августа.

В мае глава Marvel Кевин Файги рассказал, какой из сериалов студии оказался самым просматриваемым на Disney+. Лидером по популярности оказался проект "Локи".

