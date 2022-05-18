Кевин Файги назвал самый просматриваемый сериал студии Marvel

Фото: кадр из фильма "Локи"; режиссер – Кейт Херрон; производство – Marvel Studios Inc.

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, какой из сериалов студии оказался самым просматриваемым на Disney+. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Файги, лидирующую строчку по популярности занимает сериал "Локи", рассказывающий историю бога обмана, совершившего преступление против времени, за которое он может быть уничтожен.

Глава студии признался, что съемки "Локи" стали смелым шагом. Риск оказался оправдан и полностью окупился. Многосерийная лента о Локи оказалась первым сериалом Marvel на платформе Disney+, продленным на второй сезон. Съемки продолжения истории стартуют в ближайшее время.

Премьера сериала "Локи" состоялась в начале июня 2021 года. Действие сериала происходит после событий, показанных в блокбастере "Мстители": Финал". Бог-трикстер в очередной раз похитил Тессеракт и создал новую временную петлю. В результате Локи задержал глава Управления временными изменениями Мобиус, заставив бога исправить содеянное.