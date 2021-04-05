Опубликован второй трейлер сериала "Локи" от Marvel

Фото: кадр из фильма "Локи"; режиссер – Кейт Херрон; производство – Marvel Studios Inc
В Сети опубликовали официальный трейлер мини-сериала "Локи". Об этом сообщает "Газета.ru".
Отмечается, что телекомикс будет выходить на стриминге Disney+ с 11 июня. Действие сериала происходит после событий, которые были показаны в "Мстителях": Финал". Там бог-трикстер украл Тессеракт и создал новую временную петлю. Согласно трейлеру, главного героя задержит Мобиус, глава Управления временными изменениями, и он заставит Локи (Тома Хиддлстона) все исправить.
Над сериалом работали такие актеры, как Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино, Ричард Э. Грант, Кэйли Флеминг, Изабель Фретхайм и Вунми Мосаку. Режиссером всех эпизодов выступила Кейт Херрон.
Ранее сообщалось, что фанат киновселенной Marvel Рамиро Аланис из штата Флорида в США удостоился упоминания в Книге рекордов Гиннесса. Мужчина, который работает персональным тренером, поставил необычный рекорд – он 191 раз посмотрел блокбастер "Мстители: Финал". В общей сложности Аланис потратил на просмотр порядка 576 часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: