Опубликован второй трейлер сериала "Локи" от Marvel

Фото: кадр из фильма "Локи"; режиссер – Кейт Херрон; производство – Marvel Studios Inc

В Сети опубликовали официальный трейлер мини-сериала "Локи". Об этом сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что телекомикс будет выходить на стриминге Disney+ с 11 июня. Действие сериала происходит после событий, которые были показаны в "Мстителях": Финал". Там бог-трикстер украл Тессеракт и создал новую временную петлю. Согласно трейлеру, главного героя задержит Мобиус, глава Управления временными изменениями, и он заставит Локи (Тома Хиддлстона) все исправить.

Над сериалом работали такие актеры, как Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино, Ричард Э. Грант, Кэйли Флеминг, Изабель Фретхайм и Вунми Мосаку. Режиссером всех эпизодов выступила Кейт Херрон.

Ранее сообщалось, что фанат киновселенной Marvel Рамиро Аланис из штата Флорида в США удостоился упоминания в Книге рекордов Гиннесса. Мужчина, который работает персональным тренером, поставил необычный рекорд – он 191 раз посмотрел блокбастер "Мстители: Финал". В общей сложности Аланис потратил на просмотр порядка 576 часов.