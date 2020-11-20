Персонажей Marvel заменят на национальных героев в детских центрах Чечни

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить изображения персонажей американских фильмов и комиксов на национальных героев в детских центрах республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В городе Курчалое в детском комплексе были представлены изображения героев компании Marvel – Капитана Америки, Тора и Железного человека. По требованию Кадырова их заменили на первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков.

Свое решение глава Чечни мотивировал тем, что у республики и России в целом много своих выдающихся личностей.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против заимствований и захотел отменить слово "локдаун". Вместо него он предложил писать и говорить "все закрыто".