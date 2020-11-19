"Союзмультфильм" запустил кастинг на голос нового персонажа "Ну, погоди!"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Киностудия "Союзмультфильм" объявила всероссийский кастинг на озвучивание нового персонажа Котенка в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!". В конкурсе сможет принять участие любой желающий от шести лет, сообщает пресс-служба студии.

"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Новым второстепенным персонажем первых серий проекта станет Котенок. Создатели уже представили его эскиз, но окончательный облик будет создан позднее с учетом голоса, который он получит. В киностудии отметили, что этот милый герой будет часто оказываться невольным участником разборок Волка и Зайца, в которых ему предстоит проявить "хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса".

"Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях. Фразы, которые нужно произнести на конкурсном видео: "Ну как так-то!", "Где же все?", "Волк!" (на все лады), "Крутаая!" и "Крутоой!", "Круть!", "Коробку... принес... тебе... я...", – сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что планируется выпустить не менее 52 серий "Ну, погоди!". Первый цикл составит 26 эпизодов, каждый из которых будет длиться семь минут. Мультфильм будет создан в формате квази-3D, стилизованном под плоское изображение.

Работа над обновленной версией "Ну, погоди!" началась в 2020 году. Сообщается, что это будет не прямым продолжением классики, а переосмыслением с помощью 3D-технологий. Озвучит Зайца актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, Волк получит голос юмориста и актер Гарика "Бульдог" Харламова.