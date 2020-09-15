В Ассоциации анимационного кино оценили скандал вокруг новой версии "Ну, погоди!"

Фото: Киностудия "Союзмультфильм"/facebook.com/

Соавтор сериала "Смешарики" и президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов в беседе с Москвой 24 прокомментировал скандал вокруг современной экранизации мультфильма "Ну, погоди!".

Как ранее сообщали СМИ, один из сценаристов оригинального мультфильма "Ну, погоди!" Феликс Кандель остался недовольным решением сделать новую экранизацию и предложил "Союзмультфильму" создать своих персонажей.

"Я не понимаю этого, по-моему, это чудовищно, – заявил он изданию "Подъем". – С самого первого сценария, который, кстати, у меня есть, были заложены образы Волка, Зайца и другие образы. Это наше, это мы втроём придумали и название, и героев. Оставьте это, придумайте своих персонажей и играйте с ним сколько хотите. Они даже нас не позвали".

Илья Попов в свою очередь напомнил, что новую жизнь мультфильму дают уже не в первый раз и привлечение старой команды авторов в таких ситуациях еще не является залогом успеха. Он рассказал, что впервые мультфильм "Ну, погоди!" появился в альманахе "Веселая карусель" (серия длилась три минуты). И только потом он стал всеми узнаваемым сериалом.

"Это все равно два разных мультфильма с точки зрения стилистики. Там угадываются характеры персонажей, но во всем остальном это совсем разные прочтения", – подчеркнул Попов.

Следующая экранизация известного мультика произошла в начале 2000-х годов, когда при поддержке сети продуктовых магазинов вышло несколько новых серий. "Эти мультфильмы создавались в том числе с участием коллектива, работавшего над оригинальным "Ну, погоди!". Но серии были, мягко говоря, не самыми удачными", – отметил Попов.





Илья Попов cоавтор сериала "Смешарики" и президент Ассоциации анимационного кино России Это говорит о том, что совершенно нет гарантии, что привлечение изначальной команды – это залог успеха. Но намеренно отстранять их, если у них есть такое желание и они готовы включаться, тоже смысла нет. Нужно помнить, что мультфильм создается в первую очередь для зрителя и все-таки это не авторский продукт, а студийный.

По мнению Ильи Попова, за последние годы многие мультфильмы советской классики уже стали объектом современной поп-культуры. "Союзмультфильм" действительно создает и придумывает новое прочтение "Ну, погоди!". Те, кто не хочет смотреть новый мультфильм, никто их не заставляет. Но для многих детей старый "Ну, погоди!" уже не так работает, как любой современный мультфильм", – отметил Попов.

"Если удастся создать новое прочтение мультфильма в новой визуальной стилистике и в современной озвучке, то это даст вторую жизнь замечательному проекту", – добавил он.

Гарик Харламов озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"

Ранее киностудия "Союзмультфильм" представила новых героев мультсериала "Ну, погоди!". Это барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они появятся в новых сериях, которые сделают в формате 3D.