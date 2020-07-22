"Союзмультфильм" выпустит новый сериал про приключения медвежонка Умки

Фото: vk.com/soyuzmultfilm

"Союзмультфильм" начал работу над новым мультсериалом про медвежонка Умку, сообщает РИА Новости. Как рассказал директор киностудии Борис Машковцев, созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений.

"Сейчас идет работа над сценарием. Уже некоторые российские и зарубежные партнеры заинтересовались участием в создании мультика", – отметил Машковцев.

Как ранее сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, планируется выход 26 серий мультсериала.

Мультфильм "Умка" режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышел в 1969 году.

Киностудия "Союзмультфильм" представила новых героев мультсериала "Ну, погоди!". Это барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они появятся в новых сериях, которые сделают в формате 3D.