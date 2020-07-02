Создатели сериала "Бивис и Баттхед" выпустят два новых сезона

16:18
Фото: стоп-кадр мультсериала "Бивис и Баттхед"
Аниматор Майк Джадж займется выпуском двух новых сезонов мультсериала "Бивис и Баттхед", сообщает "Газета.ру".
Серии покажут на канале Comedy Central. Джадж заявил, что "настало время снова поглупеть". Кроме того, он планирует обновить проект.
Джадж заявил, что в будущем будет работать над созданием спин-оффов и спецвыпусков. Аниматор будет заниматься написанием сценариев и продюсированием, а также будет озвучивать главных героев.
Представители Comedy Central рассказали, что лейтмотивом новых сезонов будут ситуации, когда Бивис и Баттхед, являющиеся символом поколения X, столкнутся с миром поколения Z. Таким образом, он будет интересен как молодой, так и более взрослой аудитории.
Президент отдела молодежных проектов ViacomCBS Крис Маккарти отметил, что рад возвращению Майка Джаджа и его команды.
"Бивис и Баттхед были определяющим голосом поколения, и мы очень ждем, когда сможем увидеть, как они войдут в коварные воды мира, находящегося в нескольких световых годах от их собственного", – отметил Маккарти.
Ранее киностудия "Союзмультфильм" представила новых героев мультсериала "Ну, погоди!". Их зовут барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они появятся в новых сериях, которые сделают в формате 3D.
"Союзмультфильм" представил новых героев: барсука, ежа и косулю
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