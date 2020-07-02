Создатели сериала "Бивис и Баттхед" выпустят два новых сезона

Фото: стоп-кадр мультсериала "Бивис и Баттхед"

Аниматор Майк Джадж займется выпуском двух новых сезонов мультсериала "Бивис и Баттхед", сообщает "Газета.ру".

Серии покажут на канале Comedy Central. Джадж заявил, что "настало время снова поглупеть". Кроме того, он планирует обновить проект.

Джадж заявил, что в будущем будет работать над созданием спин-оффов и спецвыпусков. Аниматор будет заниматься написанием сценариев и продюсированием, а также будет озвучивать главных героев.

Представители Comedy Central рассказали, что лейтмотивом новых сезонов будут ситуации, когда Бивис и Баттхед, являющиеся символом поколения X, столкнутся с миром поколения Z. Таким образом, он будет интересен как молодой, так и более взрослой аудитории.

Президент отдела молодежных проектов ViacomCBS Крис Маккарти отметил, что рад возвращению Майка Джаджа и его команды.

"Бивис и Баттхед были определяющим голосом поколения, и мы очень ждем, когда сможем увидеть, как они войдут в коварные воды мира, находящегося в нескольких световых годах от их собственного", – отметил Маккарти.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" представила новых героев мультсериала "Ну, погоди!". Их зовут барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Они появятся в новых сериях, которые сделают в формате 3D.