"Союзмультфильм" выпустит не менее 52 серий "Ну, погоди!"

Фото: кадр из фильма "Ну, погоди" (1969), режиссер Вячеслав Котеночкин

Председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что киностудия планирует выпустить не менее 52 серий мультфильма "Ну, погоди!", сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал", – рассказала Слащева.

По ее словам, сейчас есть интерес со стороны Китая и других азиатских стран. "Ядро аудитории, на которое мы рассчитываем, – дети 6-8 лет", – отметила она.

Слащева уточнила, что мультфильм будет создан в формате квази-3D, стилизованном под плоское изображение.

Ранее сообщалось, что "МУЛЬТ в кино" вернет "Союзмультфильм" на экраны кинотеатров. Были запланированы показы новой серии "Простоквашино" "Все включено" в кинотеатрах 500 российских городов.