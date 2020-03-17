Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:31

"Союзмультфильм" выпустит не менее 52 серий "Ну, погоди!"

общество культура

Фото: кадр из фильма "Ну, погоди" (1969), режиссер Вячеслав Котеночкин

Председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что киностудия планирует выпустить не менее 52 серий мультфильма "Ну, погоди!", сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал", – рассказала Слащева.

По ее словам, сейчас есть интерес со стороны Китая и других азиатских стран. "Ядро аудитории, на которое мы рассчитываем, – дети 6-8 лет", – отметила она.

Слащева уточнила, что мультфильм будет создан в формате квази-3D, стилизованном под плоское изображение.

Ранее сообщалось, что "МУЛЬТ в кино" вернет "Союзмультфильм" на экраны кинотеатров. Были запланированы показы новой серии "Простоквашино" "Все включено" в кинотеатрах 500 российских городов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика