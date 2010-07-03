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Культура

12:10

"Союзмультфильм" снимет новые серии "Ну, погоди!"

культура

Фото: кадр из мультсериала "Ну, погоди!", "Союзмультфильм"

"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила председатель правления компании Юлиана Слащева, передает сайт "Комсомольской правды".

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". По нашему плану – 26 новых серий". Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года", – сообщила глава киностудии.

Первая серия "Ну, погоди!" вышла на экраны 1 января 1969 года. Премьера двух последних серий от студии "Кристмас Филмз" состоялась в 2006 году.

В основе сюжета "Ну, погоди!" лежит полная приключений погоня Волка за Зайцем. Заяц всегда оказывается невредим, а каждая серия оканчивается словами Волка: "Ну, Заяц, погоди!"

Этот мультфильм возглавляет рейтинг любимых мультфильмов россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В июле 2018 года Банк России выпустил памятные монеты в честь 50-летия выхода первой серии "Ну, погоди!". Монеты доступны в двух номиналах – три рубля (из серебра) и 25 рублей (из недрагоценного металла с цветным рисунком, а также без него).

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечают картины "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Умка".

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