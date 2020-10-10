Голосом Дмитрия Хрусталева заговорит Заяц в новом мультсериале "Ну, погоди!"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев будет озвучивать Зайца в новом мультфильме "Ну, погоди!". Он уже начал работать над ролью и попробовал озвучить первые серии, сообщили в пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
"В мультике Заяц является современной версией мальчика-хорошиста, который дружит с техникой, спортом, ведет здоровый образ жизни. А теперь он еще и заговорит голосом такого яркого артиста, как Дмитрий Хрусталев", – отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.
В 2020 году "Союзмультфильм" начал работать над перезапуском "Ну, погоди!". Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Новые серии планируют выпустить до Нового года.
Ранее был представлен новый образ Волка, которого озвучит юморист и актер Гарик "Бульдог" Харламов.
Также "Союзмультфильм" начал работу над новым мультсериалом про медвежонка Умку, сообщает РИА Новости. Как рассказал директор киностудии Борис Машковцев, созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений.
"Союзмультфильм" представил новых героев: барсука, ежа и косулю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: