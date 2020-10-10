Голосом Дмитрия Хрусталева заговорит Заяц в новом мультсериале "Ну, погоди!"

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Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев будет озвучивать Зайца в новом мультфильме "Ну, погоди!". Он уже начал работать над ролью и попробовал озвучить первые серии, сообщили в пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

"В мультике Заяц является современной версией мальчика-хорошиста, который дружит с техникой, спортом, ведет здоровый образ жизни. А теперь он еще и заговорит голосом такого яркого артиста, как Дмитрий Хрусталев", – отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

В 2020 году "Союзмультфильм" начал работать над перезапуском "Ну, погоди!". Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Новые серии планируют выпустить до Нового года.

Ранее был представлен новый образ Волка, которого озвучит юморист и актер Гарик "Бульдог" Харламов.

Также "Союзмультфильм" начал работу над новым мультсериалом про медвежонка Умку, сообщает РИА Новости. Как рассказал директор киностудии Борис Машковцев, созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений.