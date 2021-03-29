Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал"; режиссеры – Энтони Руссо, Джо Руссо; производство – Marvel Studios

Фанат киновселенной Marvel Рамиро Аланис из штата Флорида в США удостоился упоминания в Книге рекордов Гиннесса, сообщается на сайте организации.

Мужчина, который работает персональным тренером, поставил необычный рекорд – он 191 раз посмотрел блокбастер "Мстители: Финал". В общей сложности Аланис потратил на просмотр порядка 576 тысяч часов.

"Самым сложным в этой попытке был отказ от социальной жизни и тренажерного зала – я потерял более семи килограммов мышечной массы, а также непросто было совмещать работу и просмотр фильма", – заявил рекордсмен.

Аланис также поблагодарил членов семьи, друзей, менеджеров и сотрудников кинотеатров.

Своим достижением тренер из Флориды побил рекорд блогера NemRaps, который 103 раза посмотрел фильм "Мстители: Война бесконечности".

В марте компания DIsney объявила о новом переносе фильма "Черная вдова", который также входит в киновселенную Marvel. Премьеру сдвигали уже несколько раз из-за пандемии коронавируса.

