Disney объявила о переносе "Черной вдовы"

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Студия Disney объявила о переносе релиза кинокомикса Marvel "Черная вдова" на два месяца. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее премьеру фильма назначили на весну минувшего года, но в связи с пандемией COVID-19 ее отложили на год. Новой датой стало 7 мая 2021 года, однако 23 марта показ вновь перенесли. Теперь премьера должна состояться 9 июля.

Планируется, что студия также представит блокбастер на собственном стриминговом сервисе. За доступ к фильму на платформе необходимо заплатить 30 долларов.

Накануне стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак". Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит".

Кроме того, роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.