Мультфильм "Райя и последний дракон" вновь возглавил российский прокат

Фото: кадр из мультфильма "Райя и последний дракон"; режиссер Карлос Лопес Эстрада, Дон Холл; производство – Walt Disney Pictures
Мультфильм "Райя и последний дракон" вновь возглавил прокат в РФ и СНГ в выходные. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что анимационная картина собрала 107,5 миллиона рублей. Второе место заняла драма "Пальма" отечественного производства. Фильм, где играют Виктор Добронравов и Леонид Басов, повествует о реальной истории, когда овчарка два года прождала хозяина в аэропорту.
На третьей строчке расположился фильм "Никто" с 95 миллионами рублей. Согласно сюжету, герой защищает женщину от злоумышленника, который попадает в больницу. После этого у защитника появляются враги в криминальном мире.
Четвертое место досталось российской комедии "Пара из будущего" с 60 миллионами рублей. Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов и Мария Аронова. Пятую строчку занял мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии" с 29 миллионами рублей.
Ранее состоялась премьера режиссерской версии "Лиги справедливости". В четырехчасовую версию фильма вошли многие фрагменты, которые отсутствовали в первой версии. Она вышла на платформе HBO Max, а в РФ – на портале "Кинопоиск HD" в виде мини-сериала, состоящего из шести серий.
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