"Wow эффект": польский футболист сделал пародию на GTA

Польский футбольный клуб "Висла" продлил контракт с Петром Томасиком, по этому случаю спортсмен сделал пародийный ролик на GTA.

В ролике Томасик воспроизвел много знаковых моментов из игры. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

