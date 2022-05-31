Кардиолог рассказала о болезни, от которой скончалась 20-летняя балерина

16:30
Фото: vk.com/alesia_lazar
У "внезапной сердечной смерти", от которой, по словам матери 20-летней балерины Алеси Лазаревой, скончалась девушка, нет предвестников. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что при таком диагнозе сердце останавливается без каких-либо причин. При этом болезнь не связана с патологией сердца или экстракардиальной патологией.
"В большинстве случаев на вскрытиях не могут определить, почему так произошло. Также никаких предвестников у этого диагноза не существует. Человек умирает, а никто не может сказать от чего", – отметила Маршинцева.
Кардиолог подчеркнула, что "внезапная сердечная смерть" обычно бывает у молодых людей. При этом болезнь может передаваться наследственно от близких родственников. По ее словам, нет определенных факторов, сигнализирующих о возможном появлении внезапной сердечной смерти.
"Абсолютно здоровый человек, который вел правильный образ жизни, занимался спортом, может умереть. Например, помню, был случай, когда футболист умер от "внезапной сердечной смерти" во время игры прямо на поле. Причин так и не нашли", – пояснила специалист.
Она добавила, что при таком диагнозе спасти человека практически невозможно. Очень редко своевременная реанимация дает положительный результат. Маршинцева подчеркнула, что танцоры балета особенно рискуют получить сердечные болезни из-за образа жизни.
Кардиолог рекомендовала делать электрокардиограмму, а также следить за электролитными изменениями.
20-летняя балерина из труппы московского Театра классического балета скончалась 29 мая в Москве. По данным популярного телеграм-канала, девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание.
Мать балерины рассказала, что у девушки не было проблем со здоровьем, она была кандидатом в мастера спорта. Женщина отметила, что скорая приехала через семь минут, врачи сумели реанимировать Лазареву, но по пути в больницу ее сердце еще раз остановилось.
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