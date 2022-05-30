Мать скончавшейся балерины рассказала подробности произошедшего

Фото: vk.com/alesia_lazar

20-летняя балерина из труппы московского Театра классического балета, которая скончалась в Москве, проснулась, встала с кровати, а после внезапно упала на пол. Об этом РЕН ТВ рассказала мать Алеси Лазаревой.

По ее словам, трагедия произошла у нее на глазах. При этом женщина добавила, что у дочери не было никаких проблем со здоровьем.

"Мы сейчас получили свидетельство о смерти – "внезапная сердечная смерть". Проснулась утром как всегда, сделала пару шагов, сердце остановилось", – пояснила мать.

Она рассказала, что девушка всегда была выносливая, спортивная. Балерина была кандидатом в мастера спорта.

Мать девушки отметила, что скорая приехала через семь минут. Она рассказала, что врачи смогли реанимировать балерину, но по пути в больницу ее сердце еще раз остановилось.

"В больнице уже реанимировали час, ничего не смогли сделать", – заключила женщина.

Художественный руководитель Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" Борис Акимов рассказал, что смерть девушки стала шоком для всех ее знакомых. Он назвал балерину трудолюбивой и талантливой, сравнив ее с влюбленным в танец ангелом.

"Она была для меня удивительным совершенно человечком. Я возглавляю хореографическое училище, которое она закончила. Я люблю всех учащихся, но она была какая-то особенная. Был у меня с ней какой-то особенный контакт – и творческий, и человеческий", – сказал Акимов.

Он отметил, что у девушки была цель – прийти к вершинам танцевального искусства. По его словам, балерина часто представляла училище на различных творческих конкурсах, где побеждала.

"Сколько бы она еще могла сделать, сколько принести счастья, радости творчеством всем нам... Я потерял такого дорогого человека, с которым меня связывали замечательные отношения многие годы, со школьной скамьи и по сегодняшний день", – добавил художественный руководитель.

20-летняя Алеся Лазарева скончалась накануне в Москве. В телеграм-каналах сообщалось, что девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание. В Театре классического балета отметили, что это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников.