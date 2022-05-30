Мать скончавшейся балерины рассказала подробности произошедшего

30 мая, 19:31
Фото: vk.com/alesia_lazar
20-летняя балерина из труппы московского Театра классического балета, которая скончалась в Москве, проснулась, встала с кровати, а после внезапно упала на пол. Об этом РЕН ТВ рассказала мать Алеси Лазаревой.
По ее словам, трагедия произошла у нее на глазах. При этом женщина добавила, что у дочери не было никаких проблем со здоровьем.
"Мы сейчас получили свидетельство о смерти – "внезапная сердечная смерть". Проснулась утром как всегда, сделала пару шагов, сердце остановилось", – пояснила мать.
Она рассказала, что девушка всегда была выносливая, спортивная. Балерина была кандидатом в мастера спорта.
Мать девушки отметила, что скорая приехала через семь минут. Она рассказала, что врачи смогли реанимировать балерину, но по пути в больницу ее сердце еще раз остановилось.
"В больнице уже реанимировали час, ничего не смогли сделать", – заключила женщина.
Художественный руководитель Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" Борис Акимов рассказал, что смерть девушки стала шоком для всех ее знакомых. Он назвал балерину трудолюбивой и талантливой, сравнив ее с влюбленным в танец ангелом.
"Она была для меня удивительным совершенно человечком. Я возглавляю хореографическое училище, которое она закончила. Я люблю всех учащихся, но она была какая-то особенная. Был у меня с ней какой-то особенный контакт – и творческий, и человеческий", – сказал Акимов.
Он отметил, что у девушки была цель – прийти к вершинам танцевального искусства. По его словам, балерина часто представляла училище на различных творческих конкурсах, где побеждала.
"Сколько бы она еще могла сделать, сколько принести счастья, радости творчеством всем нам... Я потерял такого дорогого человека, с которым меня связывали замечательные отношения многие годы, со школьной скамьи и по сегодняшний день", – добавил художественный руководитель.
20-летняя Алеся Лазарева скончалась накануне в Москве. В телеграм-каналах сообщалось, что девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание. В Театре классического балета отметили, что это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: