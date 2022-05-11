СК начал проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" в Подмосковье

17:33
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина.
Тело мужчины было найдено в деревне Ульянково Мытищинского городского округа 8 мая. Его обнаружили без видимых признаков смерти в одной из комнат частного дома, принадлежащего друзьям семьи. За городом он прожил несколько дней вместе с личной охраной.
"Следователем проведены осмотр дома, опросы соседей и членов семьи погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность", – отметили в пресс-службе управления СК по Московской области.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что бывший зампредседателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня вместе с семьей был найден мертвым в испанском городе Льорет-де-Мар. Сообщалось, что бизнесмен убил жену и дочь, пока они спали, а после покончил жизнь самоубийством.
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