Экс-зампреда совета директоров "Новатэка" нашли мертвым в Испании – СМИ

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Бывший зампредседателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня вместе с семьей найден мертвым в Испании в городе Льорет-де-Мар, сообщает телеканал Telecinco.

По данным канала, бизнесмен убил жену и дочь, пока они спали, а после покончил жизнь самоубийством

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось об обнаружении тел бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева и его родственников в Москве.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной, мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ход расследования поставила на контроль столичная прокуратура.

