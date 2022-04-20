Тела трех бездомных обнаружили на подземной парковке жилого дома на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения трех тел на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по столице.

По данным ведомства, тела трех мужчин без определенного места жительства нашли вечером 19 апреля в техническом помещении подземной автостоянки жилого дома на Ленинском проспекте.

Видимых телесных повреждений на погибших не выявили.

"По данному факту Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчины скончались более месяца назад. Точную причину смерти установят судебные экспертизы. В настоящий момент следователи проводят проверочные мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее тела трех человек нашли в квартире на Университетском проспекте, принадлежащей бывшему вице-президенту Газпромбанка Владиславу Аваеву. Согласно приоритетной версии следствия, мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставила на контроль столичная прокуратура.

Погибших обнаружила родственница, которая узнала от няни и частного водителя семьи, что те не могли дозвониться до своих работодателей и попасть в квартиру.