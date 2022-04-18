СК показал видео из квартиры в Москве, где нашли тела трех человек

Столичное управление следственного комитета РФ опубликовало видео из квартиры, где ранее в понедельник обнаружили мертвой семью из трех человек. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия.

Уточняется, что тела мужчины, женщины и ребенка нашла родственница погибших, которая узнала от няни и частного водителя семьи, что те не могли дозвониться до своих работодателей и попасть в квартиру.

По предварительной версии следствия, отец семейства убил супругу и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.

Об обнаружении трех мертвых человек в квартире на Университетском проспекте стало известно ранее 18 марта. На место выехали представители СК и прокуратуры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

