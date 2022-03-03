Тела трех мужчин и ребенка нашли в частном доме на Сахалине

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Фото: sakh.sledcom.ru
Трое мужчин и 11-летний ребенок найдены мертвыми в частном доме в поселке Охотском на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что тела были без видимых повреждений. По предварительной версии, смерть могла наступить от отравления угарным газом от дизель-генератора.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в запертой изнутри квартире в подмосковных Люберцах обнаружили тела мужчины и женщины. В региональном главке СК рассказали, что следов насильственной смерти на телах не было.
До этого тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске Красноярского края. Следствие рассматривает версию, что мать с двумя детьми мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство.
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