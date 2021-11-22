Следствие устанавливает обстоятельства смерти четырехмесячной девочки в ТиНАО

22 ноября, 22:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После смерти четырехмесячной девочки в ТиНАО следственный комитет возбудил дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлию Иванову.
"Согласно данным следствия, в деревне Безобразово поселения Вороновское в ТиНАО умерла четырехмесячной девочка, тело которой было найдено в прогулочной коляске матерью, вернувшейся домой с детьми с прогулки", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают следователи. Они проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее в Волгоградской области возбудили и направили в суд уголовное дело против мужчины, который поджег свою подругу, увидев в ней ведьму. По данным следствия, в мае нынешнего года мужчина во время застолья поругался со знакомой. Девушка не захотела возобновлять с ним близкие отношения.
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