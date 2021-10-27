В Волгоградской области мужчина поджег подругу, посчитав ее ведьмой

16:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Волгоградской области возбудили и направили в суд уголовное дело против мужчины, который поджег свою подругу, увидев в ней ведьму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерину Вальковскую.
По данным следствия, в мае нынешнего года мужчина во время застолья поругался со знакомой. Девушка не захотела возобновлять с ним близкие отношения.
"Тогда подсудимый высказал предположение, что Д. является ведьмой, поскольку у нее светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Он прошел в сарай, взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и поджег с помощью зажигалки", – рассказала Вальковская.
Женщина сбивала огонь, мужчина ей в этом помогал. Затем натер ее мазью и уложил спать. Утром пострадавшей стало хуже и она обратилась в больницу. Врачи определили у женщины ожоги головы, шеи, груди и рук.
Мужчина обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с мучениями для потерпевшего. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Мосгорсуд приговорил к 16 годам в колонии строгого режима Дмитрия Гревцева, который сжег заживо знакомого в квартире дома на юге столицы. От действий осужденного также серьезно пострадало имущество в квартире, общий ущерб составил более 331 тысячи рублей.
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