Тела мужчины и женщины найдены в запертой изнутри квартире в Люберцах

13:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет организовал проверку после обнаружения тел мужчины и женщины в запертой изнутри квартире в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка СК Ольгу Врадий.
Она пояснила, что 34-летний мужчина и его 39-летняя сожительница были найдены мертвыми 28 декабря. По словам Врадий, на телах не было обнаружено следов насильственной смерти.
"Дверь в квартиру была закрыта изнутри", – добавила она.
Ведомство выясняет причины и обстоятельства смерти мужчины и женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опросы возможных свидетелей.
Ранее тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске Красноярского края. Следствие в Красноярском крае рассматривает версию, что мать с двумя детьми мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство.
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