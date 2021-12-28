Тела мужчины и женщины найдены в запертой изнутри квартире в Люберцах

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Следственный комитет организовал проверку после обнаружения тел мужчины и женщины в запертой изнутри квартире в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка СК Ольгу Врадий.

Она пояснила, что 34-летний мужчина и его 39-летняя сожительница были найдены мертвыми 28 декабря. По словам Врадий, на телах не было обнаружено следов насильственной смерти.

"Дверь в квартиру была закрыта изнутри", – добавила она.

Ведомство выясняет причины и обстоятельства смерти мужчины и женщины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опросы возможных свидетелей.

Ранее тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске Красноярского края. Следствие в Красноярском крае рассматривает версию, что мать с двумя детьми мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство.