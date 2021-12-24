Прокуратура начала проверку после гибели двух мужчин в тире в Томске

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Прокуратура Томской области организовала проверку в связи с гибелью двух мужчин в стрелковом клубе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По предварительной информации, 24 декабря 2021 года, в вечернее время в стрелковом клубе "Полигон" обнаружены тела двоих погибших мужчин с огнестрельными ранениями. Прокуратура организовала проведение проверки", – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проверит соблюдение администрацией клуба законодательства об обращении с огнестрельным оружием. Также прокуратура контролирует расследование возбужденного уголовного дела.

По факту гибели двух мужчин в стрелковом клубе Томска возбудили уголовное дело об убийстве. По некоторым данным, погибшими являются инструктор и посетитель, который выстрелил в сотрудника тира, а после совершил самоубийство.