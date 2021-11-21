Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:07

Появилось видео перестрелки пьяного жителя Подмосковья с правоохранителями

происшествия

Видео: телеграм-канал "112"

В Сети появилось видео перестрелки между сотрудниками правоохранительных органов и жителем Солнечногорска, подозреваемым в убийстве своей матери и нападении на сожительницу.

На кадрах видно, как мужчина выходит из двери и начинает стрелять в сторону.

"Это полиция, бросай оружие", – кричат ему сотрудники Росгвардии.

Однако сдаваться злоумышленник не спешит и открывает огонь в направлении правоохранителей, а после пытается скрыться с места происшествия на автомобиле.

О том, что сотрудники Росгвардии нейтрализовали жителя Подмосковья ТАСС ранее сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, ночью 21 ноября мужчина распивал алкоголь в квартире своей сожительницы. Вскоре между 53-летним местным жителем и женщиной вспыхнула ссора.

"После чего мужчина направился в дом к своей матери, где предположительно совершил ее убийство и поджег домовладение", – рассказала Врадий.

Забрав ружье, преступник вернулся в дом сожительницы, открыв стрельбу по дверям. Он требовал, чтобы женщина вышла к нему, однако она вместе с родственниками решила укрыться у соседей и вызвала правоохранителей.

Мужчина оказал сопротивление наряду ГУ Росгвардии по Московской области, прибывшему по вызову, попытался сбежать и был смертельно ранен.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической, по итогам которых в отношение мужчины будет предъявлено обвинение.

Ранее суд арестовал полицейского, ранившего свою дочь из травматического пистолета во время конфликта в такси в подмосковном Сергиевом Посаде. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выстрелил из травматического пистолета в голову девушки. Ее госпитализировали и провели операцию.

Полиция назначила служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать