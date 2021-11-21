Появилось видео перестрелки пьяного жителя Подмосковья с правоохранителями

16:07
Видео: телеграм-канал "112"В Сети появилось видео перестрелки между сотрудниками правоохранительных органов и жителем Солнечногорска, подозреваемым в убийстве своей матери и нападении на сожительницу.
На кадрах видно, как мужчина выходит из двери и начинает стрелять в сторону.
"Это полиция, бросай оружие", – кричат ему сотрудники Росгвардии.
Однако сдаваться злоумышленник не спешит и открывает огонь в направлении правоохранителей, а после пытается скрыться с места происшествия на автомобиле.
О том, что сотрудники Росгвардии нейтрализовали жителя Подмосковья ТАСС ранее сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, ночью 21 ноября мужчина распивал алкоголь в квартире своей сожительницы. Вскоре между 53-летним местным жителем и женщиной вспыхнула ссора.
"После чего мужчина направился в дом к своей матери, где предположительно совершил ее убийство и поджег домовладение", – рассказала Врадий.
Забрав ружье, преступник вернулся в дом сожительницы, открыв стрельбу по дверям. Он требовал, чтобы женщина вышла к нему, однако она вместе с родственниками решила укрыться у соседей и вызвала правоохранителей.
Мужчина оказал сопротивление наряду ГУ Росгвардии по Московской области, прибывшему по вызову, попытался сбежать и был смертельно ранен.
В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической, по итогам которых в отношение мужчины будет предъявлено обвинение.
Ранее суд арестовал полицейского, ранившего свою дочь из травматического пистолета во время конфликта в такси в подмосковном Сергиевом Посаде. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выстрелил из травматического пистолета в голову девушки. Ее госпитализировали и провели операцию.
Полиция назначила служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел.
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