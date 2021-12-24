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Тела двух мужчин обнаружили в стрелковом клубе Томска. По данному факту сотрудники следственного управления СКР по региону возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По факту обнаружения тел двух мужчин... в помещении стрелкового клуба в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ", – говорится в сообщении.

Криминалисты, сотрудники СКР и полиция работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что погибшими являются инструктор и посетитель тира.

"Один из посетителей выстрелил в инструктора, а после совершил самоубийство", – рассказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники полиции застрелили подозреваемого в убийстве матери жителя Подмосковья. По версии следствия, в ночь на 21 ноября мужчина поссорился с сожительницей и ушел в дом матери. Позже он, вероятно, убил ее и поджег постройку.