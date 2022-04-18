В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева и его родственников – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Трех человек обнаружили мертвыми в квартире на Университетском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"На место происшествия выехал руководитель главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош", – говорится в публикации.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной из них, мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным телеграм-каналов, речь идет о бывшем вице-президенте Газпромбанка Владиславе Аваеве. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Ход расследования поставила на контроль столичная прокуратура. В настоящее время устанавливаются детали случившегося. На место происшествия выехали прокурор ЗАО Москвы Андрей Данилов и никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Ранее тела троих мужчин и 11-летнего ребенка обнаружили в частном доме в селе Охотском на Сахалине. Видимых повреждений у них не обнаружили. По предварительной версии, смерть могла наступить из-за отравления угарным газом от дизель-генератора.

