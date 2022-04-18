В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева и его родственников – СМИ

15:58 (обновлено 18.04.2022 18:37)
Фото: телеграм-канал "112"
Трех человек обнаружили мертвыми в квартире на Университетском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
"На место происшествия выехал руководитель главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош", – говорится в публикации.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной из них, мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По данным телеграм-каналов, речь идет о бывшем вице-президенте Газпромбанка Владиславе Аваеве. Однако официального подтверждения данной информации нет.
Ход расследования поставила на контроль столичная прокуратура. В настоящее время устанавливаются детали случившегося. На место происшествия выехали прокурор ЗАО Москвы Андрей Данилов и никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Ранее тела троих мужчин и 11-летнего ребенка обнаружили в частном доме в селе Охотском на Сахалине. Видимых повреждений у них не обнаружили. По предварительной версии, смерть могла наступить из-за отравления угарным газом от дизель-генератора.
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