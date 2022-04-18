Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

15:58 (обновлено 18.04.2022 18:37)

В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева и его родственников – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

Трех человек обнаружили мертвыми в квартире на Университетском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"На место происшествия выехал руководитель главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош", – говорится в публикации.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной из них, мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным телеграм-каналов, речь идет о бывшем вице-президенте Газпромбанка Владиславе Аваеве. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Ход расследования поставила на контроль столичная прокуратура. В настоящее время устанавливаются детали случившегося. На место происшествия выехали прокурор ЗАО Москвы Андрей Данилов и никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Ранее тела троих мужчин и 11-летнего ребенка обнаружили в частном доме в селе Охотском на Сахалине. Видимых повреждений у них не обнаружили. По предварительной версии, смерть могла наступить из-за отравления угарным газом от дизель-генератора.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать