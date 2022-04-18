Погибшая жена бывшего вице-президента Газпромбанка была беременна – СМИ

18:05
Фото: телеграм-канал 112
Жена бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, тело которой нашли в столичной квартире, была беременна. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
По данным СМИ, женщина была на сроке 26–28 недель. Источник рассказал, что погибшая семья производила впечатление спокойной и благополучной. По его словам, родственники никогда не были замечены в скандалах или конфликтах.
Источник отметил, что мать много времени проводила с младшей дочерью, которая была больная ДЦП. В семье постоянно находилась няня, которую около двух недель назад сменили на новую.
Жильцы дома рассказали, что не замечали агрессии со стороны Аваева, он всегда был приветлив и улыбчив.
Тела трех человек нашли в квартире Аваева на западе Москвы 18 марта. Согласно приоритетной версии следствия, мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставила на контроль столичная прокуратура.
Погибших обнаружила родственница, которая узнала от няни и частного водителя семьи, что те не могли дозвониться до своих работодателей и попасть в квартиру.
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