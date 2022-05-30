20-летняя балерина скончалась в Москве

15:05
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Скончалась 20-летняя балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".
По данным популярного телеграм-канала, девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание. Отмечается, что прибывшие врачи пытались реанимировать Лазареву, однако спасти ее не удалось. Причина смерти выясняется.
В Театре классического балета отметили, что балерина завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета.
"27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте. Сегодня, 29.05.2022, талантливой балерины не стало. Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной. Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая", – говорится в сообщении.
В театре отметили, что это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина. Тело мужчины было найдено в деревне Ульянково Мытищинского городского округа 8 мая. Его обнаружили без видимых признаков смерти в одной из комнат частного дома, принадлежащего друзьям семьи.
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