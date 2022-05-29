СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян – СМИ

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СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Уточняется, что Михаилу Хачатуряну, убитому дочерьми, ужесточили обвинение за распространение порнографии с их участием. О данном решении были официально уведомлены его адвокаты.

"В окончательно редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что адвокаты сестер Хачатурян с материалами дела уже ознакомились. Вскоре его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в Бутырский суд для рассмотрения по существу.

При этом адвокат Ольга Халикова заявила, что защита Хачатуряна не согласна с выводами следствия. По ее словам, биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие, не было.

В марте прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.