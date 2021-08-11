Стали известны результаты новой экспертизы сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Причиной убийства сестрами Хачатурян своего отца стало жестокое обращение с его стороны, а также стрессовое расстройство у девушек, следует из результатов экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

"Экспертизы подтвердили все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца", – сказала Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян.

Она также добавила, что все три сестры с 2014 года страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства, которые непосредственно связаны с действиями их отца.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

В феврале Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовные дела в отношении сестер Хачатурян для устранения противоречий в обвинительном заключении по просьбе стороны защиты.

Биологические экспертизы, проведенные Центром имени Сербского и судмедэкспертами подтвердили, что девушки подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя.

В марте текущего года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Оно расследуется по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.

Ангелину и Кристину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.

