Мать сестер Хачатурян прокомментировала признание дочерей потерпевшими по делу о насилии

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Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала Москве 24, как восприняла новость о том, что ее дочерей признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии со стороны их отца.

Ранее адвокат девушек Алексей Паршин заявил, что сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их погибшего отца. По его словам, о возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна официально сообщил Следственный комитет.

"Сейчас уже дело против него открыли, потерпевшими стали мы. Все это очень трудно. Есть надежда, есть облегчение. Но что же будет – никто не знает", – ответила Дундук.

Ранее она рассказала, что после признания потерпевшими по данному делу сестры стали чаще заниматься с психологом.

"Девочек один раз (по новому делу. – Прим. ред.) вызвали, пару недель назад. Они сейчас заново через все проходят, у них сейчас стрессовая ситуация. Тяжелее сейчас все. Из-за нового уголовного дела им приходится еще раз все вспоминать. С психологом занимаемся чаще, потому что им труднее", – рассказала мать потерпевших.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

По версии защиты, девушки подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами.

В феврале Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян для устранения противоречий в обвинительном заключении по просьбе стороны защиты.