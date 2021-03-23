Мать сестер Хачатурян прокомментировала признание дочерей потерпевшими по делу о насилии

17:32
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала Москве 24, как восприняла новость о том, что ее дочерей признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии со стороны их отца.
Ранее адвокат девушек Алексей Паршин заявил, что сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их погибшего отца. По его словам, о возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна официально сообщил Следственный комитет.
"Сейчас уже дело против него открыли, потерпевшими стали мы. Все это очень трудно. Есть надежда, есть облегчение. Но что же будет – никто не знает", – ответила Дундук.
Ранее она рассказала, что после признания потерпевшими по данному делу сестры стали чаще заниматься с психологом.
"Девочек один раз (по новому делу. – Прим. ред.) вызвали, пару недель назад. Они сейчас заново через все проходят, у них сейчас стрессовая ситуация. Тяжелее сейчас все. Из-за нового уголовного дела им приходится еще раз все вспоминать. С психологом занимаемся чаще, потому что им труднее", – рассказала мать потерпевших.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.
По версии защиты, девушки подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами.
В феврале Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян для устранения противоречий в обвинительном заключении по просьбе стороны защиты.
СК возбудил дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян
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