Допэкспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью сестрам Хачатурян от действий отца – защита

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что насильственные действия, совершенные убитым Михаилом Хачатуряном, нанесли тяжкий вред здоровью его дочерям. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление адвокатов девушек.

"Столичные судмедэксперты подтвердили выводы, ранее сделанные их коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Владимира Петровича Сербского, о том, что психические расстройства, выявленные у сестер Хачатурян, находятся в причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна", – сообщается в документе.

Защита девушек отмечает, что нанесенный вред здоровью экспертиза оценила как тяжкий.

"Защитники сестер Хачатурян выражают общее мнение, что результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили – девушки находились в состоянии необходимой обороны. По мнению адвокатов, уголовное преследование сестер Хачатурян должно быть прекращено", – отмечается в заявлении.

Сестры Хачатурян убили своего отца летом 2018 года. Девушки сразу же во всем сознались. Они заявили, что отец долгое время издевался над ними и насиловал их. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.

Сестры утверждали, что все произошедшее было самообороной, так как непосредственно перед убийством Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них, поэтому девушкам пришлось защищаться.

По другой версии, убийство сестры спланировали заранее. Такого мнения придерживаются родственники погибшего.

14 июня сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Девушкам вменяется статья "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Суд продлил запрет определенных действий сестрам до 28 октября.