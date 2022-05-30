Подруга скончавшейся 20-летней балерины рассказала о ее последних днях

Фото: vk.com/alesia_lazar

Подруга 20-летней балерины Алеси Лазаревой, которая скончалась в Москве, рассказала о ее последних днях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что Лазарева стала для нее почти родным человеком за "относительно небольшое пребывание в театре".

"Мне так странно это писать, мне до сих пор не верится. Ей было всего 20 лет", – написала подруга девушки.

Она вспомнила, что 27 мая у Лазаревой было выступление. Девушка также поделилась своими воспоминаниями с последней встречи с умершей.

"В тот день я как обычно пришла за минуту до класса, уже начался разогрев. Увидев меня, она обернулась от станка в мою сторону, ее губы расплылись в ослепительной улыбке. Правая рука поднялась и начала весело махать мне. Я улыбнулась и ответила тем же. Такие маленькие вещи врезаются в память особенно глубоко", – сказала подруга Лазаревой.

По ее словам, они были очень дружны, подстегивая и поддерживая друг друга. Девушка добавила, что они общались вечерами, вместо того чтобы идти домой. Она назвала Лазареву перспективной балериной.

Подруга выразила сожаление, что у них "было мало времени".

20-летняя Алеся Лазарева скончалась накануне в Москве. В телеграм-каналах сообщалось, что девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание. В Театре классического балета отметили, что это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников.

Мать балерины рассказала, что у девушки не было проблем со здоровьем, она была кандидатом в мастера спорта. Женщина отметила, что скорая приехала через семь минут, врачи сумели реанимировать Лазареву, но по пути в больницу ее сердце еще раз остановилось.

