Подруга скончавшейся 20-летней балерины рассказала о ее последних днях

30 мая, 21:59
Фото: vk.com/alesia_lazar
Подруга 20-летней балерины Алеси Лазаревой, которая скончалась в Москве, рассказала о ее последних днях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Она отметила, что Лазарева стала для нее почти родным человеком за "относительно небольшое пребывание в театре".
"Мне так странно это писать, мне до сих пор не верится. Ей было всего 20 лет", – написала подруга девушки.
Она вспомнила, что 27 мая у Лазаревой было выступление. Девушка также поделилась своими воспоминаниями с последней встречи с умершей.
"В тот день я как обычно пришла за минуту до класса, уже начался разогрев. Увидев меня, она обернулась от станка в мою сторону, ее губы расплылись в ослепительной улыбке. Правая рука поднялась и начала весело махать мне. Я улыбнулась и ответила тем же. Такие маленькие вещи врезаются в память особенно глубоко", – сказала подруга Лазаревой.
По ее словам, они были очень дружны, подстегивая и поддерживая друг друга. Девушка добавила, что они общались вечерами, вместо того чтобы идти домой. Она назвала Лазареву перспективной балериной.
Подруга выразила сожаление, что у них "было мало времени".
20-летняя Алеся Лазарева скончалась накануне в Москве. В телеграм-каналах сообщалось, что девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание. В Театре классического балета отметили, что это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников.
Мать балерины рассказала, что у девушки не было проблем со здоровьем, она была кандидатом в мастера спорта. Женщина отметила, что скорая приехала через семь минут, врачи сумели реанимировать Лазареву, но по пути в больницу ее сердце еще раз остановилось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: