Коллега ведущего солиста "Кремлевского балета" назвала вероятную причину его смерти

30 мая, 21:34
Фото: vk.com/kremlinpalace
Причиной смерти ведущего солиста театра "Кремлевский балет" Анатолия Сои, вероятно, является отравление угарным газом, сообщила его коллега Аполлинария Агеева.
"С ним была двоюродная сестра. Он приехал к ней в гости зачем-то и остался ночевать. Была неисправна газовая колонка. Мы поняли, что это был угарный газ, поскольку бытовой газ очень едкий на запах, а угарный газ никак почувствовать невозможно", – приводит ее слова РЕН ТВ.
Агеева уточнила, что, вернувшись утром с работы, молодой человек двоюродной сестры Сои обнаружил тела погибших. При этом она не владеет информацией о причастности третьих лиц к гибели артиста.
По ее словам, спектакль в Кремлевском Дворце 30 мая будет посвящен Анатолию Сое.
25 мая стало известно, что ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, причины смерти не уточнялись. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.
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