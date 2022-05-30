Коллега ведущего солиста "Кремлевского балета" назвала вероятную причину его смерти

Фото: vk.com/kremlinpalace

Причиной смерти ведущего солиста театра "Кремлевский балет" Анатолия Сои, вероятно, является отравление угарным газом, сообщила его коллега Аполлинария Агеева.

"С ним была двоюродная сестра. Он приехал к ней в гости зачем-то и остался ночевать. Была неисправна газовая колонка. Мы поняли, что это был угарный газ, поскольку бытовой газ очень едкий на запах, а угарный газ никак почувствовать невозможно", – приводит ее слова РЕН ТВ.

Агеева уточнила, что, вернувшись утром с работы, молодой человек двоюродной сестры Сои обнаружил тела погибших. При этом она не владеет информацией о причастности третьих лиц к гибели артиста.

По ее словам, спектакль в Кремлевском Дворце 30 мая будет посвящен Анатолию Сое.

25 мая стало известно, что ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, причины смерти не уточнялись. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

