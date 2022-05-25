Солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер на 23-м году жизни

Фото: vk.com/kremlinpalace

Ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Причина смерти не уточняется.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

В 2017 году Соя завершил обучение в Московской государственной академии хореографии и получил приглашение в театр "Кремлевский балет". Он исполнял главные партии в балетах "Лебединое озеро" (Принц Зигфрид) и "Спящая Красавица" (Принц Дезире).