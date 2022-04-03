Названа предварительная причина смерти мужчины на концерте в Театре Российской армии

Фото: телеграм-канал 112

Мужчина, который скончался во время концерта в Театре Российской армии 2 апреля, мог умереть от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Трагедия произошла на сцене театра, расположенного по адресу: Суворовская площадь, дом 2.

"По прибытию на место происшествия был обнаружен труп мужчины 1966 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность в результате возможного отрыва тромба", – заявил собеседник агентства из правоохранительных органов.

Накануне стало известно, что один из зрителей на концерте Сергея Трофимова в Тетре Российской армии потерял равновесие и упал с балкона на находившуюся внизу женщину. Мужчина погиб на месте, пострадавшую госпитализировали.

Позже информацию подтвердил директор учреждения Иван Чурсин. По факту произошедшего проводится проверка в правоохранительных органах.