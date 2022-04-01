Актриса Александра Яковлева умерла на 65 году жизни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Николая Лебедева.
"Это, к несчастью, произошло", – сказал Лебедев. По его словам, артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью.
В 1978 году Александра Яковлева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. А в 1979 году дебютировала в советском фильме-катастрофе "Экипаж". Также актриса известна по роли Аленушки в советской музыкальной киносказке "Чародеи". В числе других ее работ – персонаж мисс Дианы Литтл из картины "Человек с бульвара Капуцинов".
В 1993 году Яковлева завершила кинокарьеру. С тех пор она занималась различной общественной работой, в том числе была заместителем гендиректора Дирекции скоростного сообщения РЖД. В 2019 году стало известно что актриса больна онкологией.
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