Актриса Александра Яковлева умерла на 65 году жизни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Николая Лебедева.

"Это, к несчастью, произошло", – сказал Лебедев. По его словам, артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью.

В 1978 году Александра Яковлева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. А в 1979 году дебютировала в советском фильме-катастрофе "Экипаж". Также актриса известна по роли Аленушки в советской музыкальной киносказке "Чародеи". В числе других ее работ – персонаж мисс Дианы Литтл из картины "Человек с бульвара Капуцинов".

В 1993 году Яковлева завершила кинокарьеру. С тех пор она занималась различной общественной работой, в том числе была заместителем гендиректора Дирекции скоростного сообщения РЖД. В 2019 году стало известно что актриса больна онкологией.

