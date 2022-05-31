Фестиваль "Большая перемена" пройдет в День защиты детей на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Фестиваль детства и юности "Большая перемена" пройдет на ВДНХ в честь Дня защиты детей 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки.
"В Международный день защиты детей Центральная аллея ВДНХ станет площадкой фестиваля детства и юности "Большая перемена". В нем примут участие более 8 тысяч человек: участники Российского движения школьников, "Юнармии" и других детских и молодежных организаций", – отмечается в сообщении.
В рамках фестиваля запланированы занятия для дошкольников "Путешествие Буковки в музее "Слово" и экскурсия-квест "Кирилл и Мефодий: миссия выполнима". В Центре "Космонавтика и авиация" пройдут экскурсии-квесты "В поисках отважной Кусачки", "Агент Космо ведет расследование. Тайна зеленых человечков" и "Школа юных космонавтов".
С 12:00 на ВДНХ начнутся лекции, мастер-классы и дискуссии, командные игры, флешмобы и творческие выступления. На площади Промышленности пройдет концерт, на котором выступят известные российские исполнители.
Также в рамках праздничной программы гости смогут увидеть показательное выступление воспитанников Кремлевской школы верховой езды. На "Городской ферме" весь день будет организована специальная программа "МногоМама". Кроме того, пройдут спортивные мастер-классы, показ мод и мотопарад.
Ранее сообщалось, что в столице ко Дню защиты детей пройдут более 140 культурных мероприятий с 1 по 4 июня. Так, парк "Усадьба Кленово" 1 июня в 11:00 организует соревнования по велосипедному вождению. Дом культуры "Стимул" представит в 12:00 концерт, где прозвучат песни народов России.
Программу к празднику подготовил также Московский зоопарк. У вольера больших панд Жуи и Диндин в 12:00 посетителям предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". В 13:00 для детей старше четырех лет пройдет лекция о жизни больших панд. Вместе с тем на территории детского зоопарка пройдет концерт детских творческих коллективов с 13:00 до 14:00.
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