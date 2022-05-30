Дети до 13 лет смогут бесплатно посетить океанариум в "Крокус Сити" 1 июня

Фото: предоставлено пресс-службой "Крокус Сити Океанариума"

"Крокус Сити Океанариум" подготовил подарок ко Дню защиты детей: 1 июня все гости до 13 лет включительно могут посетить океанариум бесплатно.

Скидка 100% по промокоду DETI действует при покупке детского билета на сайте в период с 00:00 26 мая по 22:00 1 июня 2022 года только на дату посещения – 1 июня. До 14 лет дети могут посетить океанариум только в сопровождении взрослого.

В этот день гости смогут не только окунуться в подводный мир и увидеть более трех тысяч обитателей на трех экспозициях, но и посетить сказочное шоу русалочек (11:30 и 13:00) и поучаствовать в мастер-классах, где сделают корону русалки или пиратскую шляпу.

"Крокус Сити Океанариум" открыт с 10:00 до 22:00 и находится в трех минутах от метро "Мякинино".